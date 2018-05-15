Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 13:09

Edremit’te yumruk cinayetinin zanlısı tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada attığı yumruk ile ölüme sebep olduğu iddia edilen katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Edremit’te yumruk cinayetinin zanlısı tutuklandı

15 Mayıs 2018 13:09

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay dün sabaha karşı Akçay Mahallesi Çamlıyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Eğlence mekanından çıktıkları ileri sürülen alkollü iki arkadaştan 48 yaşındaki Ümit Yoldaş ile 41 yaşındaki Fettah T. arasında kadın meselesi yüzünden kavga çıktı. Ümit Yoldaş kavga sırasında aldığı yumruk nedeniyle bir anda yere düşerek başını yere çarptı. Fettah T. ise alkollü kişinin yere düştüğünü bildirerek durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekipleri geldiğinde kişinin öldüğünü tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavga olayının tespitinden sonra şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili olarak bir şahidin ise ifadesine başvuruldu.


Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde, “Hakkımda bayanla dedikodu yayıyordu. Tartıştık. Kavgada yumruk attım, bir anda düştü. 112’yi aradım alkollüydüm hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.


Zanlı, ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamadan dolayı mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç