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24 Aralık 2017 14:43

Edremit’te Z Kütüphane sayısı gün geçtikçe artıyor

Balıkesir’in Edremit Altınoluk Necmi Şahin İlkokuluna hayırseverler iş adamları Himmet Bora ve Zeki Bayram tarafından yaptırılan zenginleştirilmiş kütüphanenin (Z-Kütüphane) açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Edremit’te Z Kütüphane sayısı gün geçtikçe artıyor

24 Aralık 2017 14:43


Edremit’te eğitime hayırsever desteğinin ve duyarlılığının gün geçtikçe artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Öncelikle hayırseverlerimize, ilçe milli eğitim müdürümüze ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak, 7. kütüphanemizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okuma kültürünün geliştirilmesi için bilgisayardan elektronik eğitim materyallerine, internetten zeka oyunlarına kadar birçok materyalden öğrencilerin faydalanması amacıyla hazırlanan, açılışını yapacağımız kütüphanemizin öğrencilerimize ışık olmasını diliyor, güzel günlerde kullanmalarını ve faydalanmalarını temenni ediyoruz. İlçemizde Z Kütüphanelerin sayısının çoğaltılması için hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz" dedi.


Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, “Hayırsever Himmet Bora ve Zeki Bayram’ın yaptırmış olduğu Zeki Bayram-Himmet Bora Z Kütüphanesini açıyoruz, okulumuz öğrencileri ve ailelerinin hizmetine sunulan, yeni ve modern bir tasarım anlayışı ile oluşturulan z- kütüphanede öğrenme ihtiyacının sonsuz olduğuna dikkat çekerek, çağımız öğrencilerini, eski klasik kütüphaneler cezbetmiyor. Eğitici zeka oyunlarının bulunduğu eğitim-öğretim planlanıyor. Kütüphaneler, velilere de açık olacak. Herkesi kütüphanemize bekliyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyor, okulumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ardından misafirlere ikram sunularak tören sona erdi.


Açılışa; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Eşi Nuray Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Hayırsever Himmet Bora ve Zeki Bayram ile okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.




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