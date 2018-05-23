Edremit’te Zeytin Kümelenmesi projesi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Mart ayında alınan finansman desteğiyle başlatılan “Edremit Zeytin Kümelenmesi Kuruluyor” projesinin değerlendirme toplantısı Edremit Belediyesi önderliğinde Edremit Ticaret Odası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Meslek Yüksekokulu yetkilileriyle yapıldı. Teknik destek kapsamında oluşturulan ve projenin önemli çıktısı olan “Stratejik Rapor ve Yol Haritası” yapılan toplantıda kurum yetkilileri tarafından değerlendirilerek, ileride atılacak adımlar belirlendi. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan bilgilendirme toplantısı ile Edremit Zeytin Kümesi kurucu üyeleri belirlenerek, kümenin oluşturulması sağlanacak. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, bölgenin geçim kaynağı olan zeytini daha iyi değerlendirebilmek için ilçede ki ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek “Edremit Zeytin Kümesi sayesinde bölgemizi ticaret ve ihracat potansiyelini güçlendirip özellikle küçük işletmelerin büyümesine sağlayıp rekabet gücünü artıracaktır. Ayrıca küme sayesinde daha çok kullanılacak olan Edremit Yeşil Çizik Zeytin Coğrafi İşareti ile bölgemizin ve marka şehir Edremit’imizin tanınırlığı konusunda büyük katkılar elde edilecektir” dedi.