Edremit'te zeytinlik yangınını söndürmeye çalışan bir kişi yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişi, zeytinlikte çıkan yangını söndürmeye çalışırken yanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Şahindere Sivri mevkisinde bulunan zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, yangın kısa sürede büyüdü. Hemen itfaiyeye haber verildi. Bu sırada orada bulunan Süreyya Tekin isimli bir kişi, yangını söndürmeye çalışırken, giysileri alev aldı.

112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ağır yanıklar meydana gelen Tekin, İzmir'e sevk edildi. Orman ekiplerinin de müdahale ettiği yangında, 54 zeytin ağacının yandığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.