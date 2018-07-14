Edremit’teki kazalarda 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza gece yarısı Edremit- Burhaniye arasında kavşakta meydana eldi. Yaşar Yavaş idaresindeki 35 PL 521 plakalı araç ile Yunus Alkol idaresindeki 10 GA 565 plakalı araç dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Diğer kaza ise Altınoluk’ta meydana geldi. Şahinderesi Necmi Doğan 2. Sokak’ta Hakan İlkbahar idaresindeki 10 LY 820 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda ters döndü. Kazada araç sürücüsüne itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.