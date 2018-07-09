Edremit’teki yangında 3 dönüm zeytinlik zarar gördü

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Mehmetalan kırsal mahallesi, eski dağ yolu üzerinde zeytinlik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yangına müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. İtfaiye yetkilileri hava sıcaklıklarının artması ve rüzgarlı havaların etkisiyle orman ve zeytinlik yangınlarına karşı duyarlı olunmasını isterken, Edremit Ziraat Odası yetkilileri de çiftçileri uyararak zeytinlik alanlarda ot mücadelesi yapılmasını istediler.