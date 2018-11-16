Edremit'te“Mevlid-i Nebi Haftası” dolu dolu etkinliklerle kutlanacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2018 Yılı “Mevlid-i Nebi Haftası” bir hafta sürecek dolu dolu etkinliklerle kutlanacak.

İhlas haber Ajansı'nı ziyaret ederek, ilçe merkezi ve her mahallesinde düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi veren İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, “Dinimizin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i, sevgili Peygamberimizin söz ve fiillerine, yani onun sünnetine müracaat etmeden anlamak mümkün değildir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle insanlık alemi için en mükemmel örnek ve kamil insan modeli yine O eşsiz Rehber Hz. Muhammed (s.a.v.) dir. Bizlerde Peygamberimize duyulan muhabbetin artmasına, O'nun insanlığa takdim ettiği güzelliklerin daha iyi anlaşılmasına, birlik, bütünlük ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan bu hafta münasebetiyle Edremit İlçe Müftülüğü olarak her yıl olduğu gibi bu yılda etkinlik ve programlar düzenledik”dedi.

Arvas, etkinlikleri şu şekilde açıkladı: “17 Kasım Cumartesi Saat:11:30 ‘da “Mevlid-i Nebi Haftası” Açılış Programı ve İkram (Cumhuriyet Meydanı), 18 Kasım Pazar Saat 14:00 Peygamberimiz ve Gençlik Konulu Program - Pilav ve Ayran İkramı (Altınoluk Belediye Düğün Salonu), 19 Kasım Pazartesi Saat: 09:00 Resmi Kurumları ziyaret, saat:14:00 Bayanlara Yönelik “Mevlid-i Nebi Haftası” Özel Programı ve İkram (Kadıköy Körfez Yatılı Kur'an Kursu Salonu), saat:18:00 Kur'an Ziyafeti ve Mevlid Programı (Merkez Bekir Efendi Camii), 20 Kasım Salı Saat:10:30 “Peygamber Sevdalısı Gençler” temalı özel programı. (Kompozisyon, Şiir, Resim ve Şiir Ezberleme Yarışmaları ve Ödül Töreni) (Şükrü Tunar Kültür Merkezi), 21 Kasım Çarşamba Saat:10:00 Huzurevi Ziyareti, Saat: 14:00 Peygamberimiz ve Gençlik Konulu Program ve ikram (Akçay Belediye Sosyal Tesisleri), 22 Kasım Perşembe Saat:10:00 Hastane ve Hasta Ziyareti (Edremit Devlet Hastanesi ve Özel Körfez Hastanesi) Saat:20:00 Peygamberimiz ve Gençlik Konulu Program ve İkram (Zeytinli Belediye Düğün Salonu), 24 Kasım Cumartesi Saat 14:00 Konferasn (Peygamberimiz ve Gençlik) Konuşmacı: Emrullah Hatipoğlu - İstanbul Sultan Ahmet Camii Baş İmam Hatibi (Emekli)”