Edremit'te“Mevlid-i Nebi Haftası” dolu dolu etkinliklerle kutlanıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2018 Yılı “Mevlid-i Nebi Haftası” dolu dolu etkinliklerle kutlanıyor. İlçe Müftülüğü tarafından hafta nedeniyle düzenlenen etkinliklere, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde “Peygamber Sevdalısı Gençler” özel programı ile devam edildi.

Düzenlenen programa, Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Mal Müdürü Musa Asır, Kocaseyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, okul müdürleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Sunuculuğunu İlçe Müftülük Murakıbı Edip Akyol'un yaptığı programda, ilahi dinletisi ile Arif Nihat Asya'nın ‘Dua' adlı şiiri konuklar tarafından büyük huşu içinde dinlendi. Hafta nedeniyle okullar arasında düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve şiir ezberleme yarışmalarında derece giren öğrencilere ödülleri ise katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

Müftü Sait Emin Arvas, “Burada asıl amaç Peygamberi okuyup tanımaktır. Gelin Peygamberimizi beraber tanıyalım, gelin O'nu okuyalım ve O'nun gibi yaşama gayretine girelim. O'nu okumasak, O'nu tanımasak, O'na iman etmezsek, O'nun peşinden gitmezsek cennete gidemeyeceğimizi biliyoruz. Onunla olmak, O'na iman etmek bizi cennete götüren yoldur”diye konuştu.

Etkinliklere, Çarşamba günü saat 14:00'de Akçay Mahallesi'nde Belediye Sosyal Tesisleri'nde Peygamberimiz ve Gençlik” konulu program ve ayran pilav ikramı ile devam edilecek.