Efeler diyarı Pamukçu’da gelenekler yaşatıldı

Gülgülü Şenliği Pamukçu Meydanı’nda düzenlendi. 2 gün süren şenliklere ilgi büyük oldu. Efeler diyarı Pamukçu Mahallesi’nde gerçekleşen şenliklerde gelenekler yaşatılarak, kültür yeniden canlandırıldı.

Pamukçu Meydanı’nda düzenlenen şenliğin ilk gece etkinliklerinde Anka Sanat ve Gençlik Spor Kulübü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Bandırma Kafkas Halk Oyunları Topluluğu ile Pamukçu Bengi Gençlik Spor Halk Oyunları Topluluğu gösterileri ilgi gördü. Daha sonra mahalli kıyafetler defilesi yapıldı, ardından Gülgülü oyunu izlendi. Acemi asker ve testi taşımayı canlandıran Erfene oyunu oynandı. Gecede kültürel değerler yeniden yaşatıldı. Şenliğin ikinci akşamında ise halk oyunları ekibi gösterilerinin ardından Balıkesirli şarkıcı Ceyhun Damla konser verdi. Pamukçulular Damla’nın şarkılarına eşlik etti, gece havai fişek gösterileri ile son buldu.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Altıeylül’ün en güzel mahallelerinden birisi Pamukçu. Burası zeybeklerin, yiğitlerin harman olduğu yer. Kültürlerin yaşatılması noktasında, gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılması noktasında emek veren Pamukçu Bengi Kulübü üyelerini tebrik ediyorum. Pamukçu’nun efesi başkadır, başka efelere benzemez. Pamukçu’nun zeybeği heykelini ikili olarak yaptık, kısa sürede dikeceğiz. Bu kültürü yaşatacağız” dedi.

Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya da, “Mutlu insanlar şehri Altıylül Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kültür Bakanlığımızın da desteklediği Gülgülü Şenliklerinde biraradayız. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi, birlik ve beraberliğimizin göstergesini gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir adım” diye konuştu.

Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ise. “Kültürümüzün bir parçası olan bengi oyunlarımızı anıyoruz. Balıkesir’de pamukçu, bengi, harmandalı, iki keklik oyun oyunlarımız var. Biz kültürümüze sahip çıkacağız. Kültürel bir mirasımızı gelecek nesillere taşıyacağız” dedi.