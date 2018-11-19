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Ege Denizi'nde nefes kesen kurtarma operasyonu

Yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isterken Yumurta Adası yakınlarında mahsur kalan 40 göçmenden 10’u kurtarıldı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken Yumurta Adası yakınlarında mahsur kalan 40 göçmenden 10'u kurtarıldı. İlk kurtarılanların çocuk ve kadınlar olduğu bildirildi. Diğer göçmenleri kurtarma operasyonu ise devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ege Denizi Yumurta Adası'nda mahsur kalan kaçak göçmenleri kurtarmak için operasyona başladı. Sabaha karşı yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 40 civarında göçmen Ege Denizi'nde bulunan Yumurta Ada'da mahsur kaldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı. Yapılan operasyon kapsamında 40 kaçak göçmenden kadın ve çocuklardan oluşan 10'u kurtarıldı. Öncelikle çocukların kurtarıldığı operasyon saniye saniye kameraya yansıdı.

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