Ege İhracatçı Birlikleri Balıkesir'de iş adamları ile buluştu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Balıkesir'de iş adamları ile bir araya geldi. Balıkesirli iş adamları, EİB'in ihracat konusundaki avantajlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Balıkesir'de iş adamları ile bir araya geldi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Remzi Boncuk, "İhracat iç piyasa daralması sonrasında iyice önem kazandı. Ege ihracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin ayağına gidelim, sıkıntıları dinleyelim istedik. İhracatçı birliklerinin çok fazla faaliyeti var. İlk 9 ay Balıkesir ihracatı 440 milyon dolar seviyesinde, yeterli değil ama açık vermeyen bir iliz. Bunun üzerine çıkacak potansiyelimiz var. Bunları sık sık görüşerek arttırmamız gerekiyor. Krizlerden çıkış ihracat odaklı çalışmak. Bunu sağlayacak potansiyel se bizde mevcut" dedi.

EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, sunum eşliğinde açıklamalarda bulundu. İşbırakmaz, "En tepede Temmuz'dan bu yana Ticaret Bakanlığı var. İhracat ve ithalat ile ilgili özel sektörün tabi olduğu bütün mevzuatı çıkaran en üst organ Ticaret Bakanlığı. Ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi geliyor. Onun altında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri var. Ülkemizde 13 tane genel sekreterlik var. Türkiye'de 61 tane ihracatçı birliği var. 61 başkan ve yönetim kurulu var. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bunların 12'sini bünyemizde bulunduruyoruz. 71 bin ihracatçı firma var. Bunun 60 bini aktif ihracatçı. Son 2 yılda ihracat yapan kişiler bunlar" dedi.

İşbırakmaz, hazır giyim ve demir çelikte 2017 yılında 1 milyarın üzerinde ihracat yapıldığını açıkladı. Cumhur İşbırakmaz, "İki aslî görevimiz var. Biri, ihracatçı arttırmak adına ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak. Diğeri ihracatçıları bir çatıda toplayarak iş birliğini arttırmak. İhracatı arttırmak dediğimizde akla ilk fuarlar geliyor. Türkiye adına uluslararası fuarlara katılım sağlıyoruz. Sektörüne göre, 500 yada bin metrekare yer alıyoruz ve gitmek isteyen firmalarımıza tahsis ediyoruz. Buna milli katılım deniliyor. Geçen yıl 10 uluslararası fuara katılım sağladık. Her fuara 25-30 firma götürdük. Ticaret heyetleri düzenliyoruz. Mesela dün başladı. Firmalarımızı 3 günlüğüne Hollanda'ya götürdük. O şehirde bir aktivite varsa onu takip ediyoruz. İki hafta sonra Danimarka var. Bunları yaparken devletten de destek alarak yapıyoruz. Katılımların bir kısmını Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile yapıyoruz. Alım heyetleri de ağırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Uluslararası rekabetin geliştirilmesi yönünde projelerden söz eden İşbırakmaz, "Hazır giyim ve deri birlikleri için tasarım yarışmaları düzenliyoruz. Bizim kamu tarafımız olan eski ismi teşvik olan yen iadı devlet yardımları konuları ile ilgileniyoruz. Sizin bu işleriniz ile ilgili destek miktarını hesaplayan bunu merkez bankasına ileten personellerimiz de mevcut" dedi.

EİB Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Coşkun, ihracat yapan firmaların karşılaştığı durumlar ile ilgili tespitlerde bulundu. Toplantının sonunda ise Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Selçuk Karaata, güncel rakamlarla ilgili sunum yaptı.