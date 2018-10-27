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Ege'de 20 bin 849 mülteci yakalandı

Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına kaçmak isteyen mültecilerin sayısı hızla artıyor.

1 Ocak'tan bu yana Ege denizinde 20 bin 849 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı. Bir çok göçmen ise ölüm ile burun buruna iken kurtarıldı.


2018'in ilk günlerinden itibaren Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçmek isteyen mültecilerin sayısı 20 bin 849 olarak belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı deniz, hava ve kara unsurlarının ortaklaşa çalışması ile yakalanan mülteciler, ölüm yolculuğunu hayatlarını hiçe sayarak çıkıyor. 2017 yılında 19 bin 84 düzensiz göçmen yakalanırken, bu yıl sayının arttığı gözleniyor. Düzensiz göç olaylarında 2018 yılında 57 kişi hayatını kaybederken, 42 organizatör ise tutuklandı.

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