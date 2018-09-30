Ege'de beklenen tropik fırtına yerini yağışa bıraktı

Türkiye'nin batı kıyılarında etkili olması beklenen tropik fırtına, Ege'de yerini yağışa bıraktı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tropik fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tüm önlemler alındı. Ayvalık Kaymakamlığının öncülüğünde Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler tarafından hummalı bir şekilde yapılan çalışmalarda, ilçe genelindeki tüm rögarlar ve kanalizasyon şebekelerinde olası su baskınlarına karşı temizlik yapıldı. Kasırgaya karşı bazı camilerden ve Ayvalık Belediyesine ait ses yayın sistemlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar da uyarıldı. Olası kasırga nedeniyle balıkçı tekneleri korunaklı olan koylara çekilirken, vatandaşlardan bazıları evlerinin camlarındaki panjurları sıkı sıkıya kapattı.

Meteoroloji yetkilileri ise, tropik fırtınanın yön değiştirerek kuzeye doğru yöneldiğini ve şiddetini kaybettiğini açıkladı. Edirne ve Çanakkale'de etkili olması beklenilen ve şiddetini düşüren kasırganın bu iki kentin yanı sıra Kuzey Ege'de de yağışları beraberinde getirmesinin beklendiği bildirildi. Bölgede rüzgarın 40 ile 60 kilometre arasında eseceği ve yağışların metrekareye 40 ile 60 kilogram arasında düşeceği belirtildi. Ayvalık'ta ise gün boyu yağan yağmur şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.