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29 Temmuz 2018 09:12

Ege’de FETÖ üyelerini taşıyan bot alabora oldu: 3’ü bebek, 6 kişi öldü, 1 kişi kayıp

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları iddia edilen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme bot alabora oldu.

Ege’de FETÖ üyelerini taşıyan bot alabora oldu: 3’ü bebek, 6 kişi öldü, 1 kişi kayıp

29 Temmuz 2018 09:12

Kazada 3’ü bebek, 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin de denizde kayıp olduğu öğrenildi.


Alınan bilgiye göre; yasadışı yollarla Midilli’ye gitmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da olduğu FETÖ mensubu oldukları öne sürülen 16 kişinin bulunduğu bir şişme bot Ayvalık’ın Çıplak Ada açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu.


Gece saat 22.30 sıralarında meydana geldiği belirtilen kazada bir anda Ege Denizi’nin karanlık suları can pazarına döndü.


Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye yaptığı saatlerde termal kameralarla belirlenen kaçaklardan doktor olduğu belirlenen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kız kardeşinin damadı olduğu öne sürülen Edremit 2 No’lu Sağlık Ocağı’nın hekimlerinden İ.A. (58) ve esnaf olduğu belirlenen B.Ç. (40) kurtarıldı.


Kurtarılanların alabora olan botta toplam 16 kişi olduklarını ifade etmesinin ardından Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda ekip, İzmir’in Dikili ilçesinden gelen bir helikopterin havadan yardımıyla hummalı bir çalışma başlattı.


Yapılan kapsamlı arama kurtarma çalışmalarının ardından; isimleri henüz belirlenemeyen 3 bebek, Sena Aksoy ve Sümeyye Avcı adlı bir kadınla Gökhan adındaki bir erkeğin cansız bedenleri denizden çıkarıldı.


Adı öğrenilemeyen bir erkek şahsın cesedini ise halen havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.


Kurtarılan 9 kişi ise Ayvalık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındıktan sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler.


3 bebek, 2’si kadın 3 yetişkin şahsın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morgunda yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan yaptığı açıklamada, yasa dışı yollardan Midilli Adası’na geçmeye çalışan bir grubun içinde bulunduğu botun alabora olması sonucu 3’ü bebek 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise kaybolduğunu kaydetti.


Kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışmaların yapıldığını aktaran Görgülüarslan, 16 kişi arasında 2 organizatör bulunduğunun değerlendirildiğini bu grubun FETÖ üyesi olduğunun yapılacak tahkikatın ardından netlik kazanacağını belirtti.




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