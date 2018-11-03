Ege'nin iki yakası Edremit'te buluştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ege'de barış için çalışmalar yürüten Ege Barış ve İletişim Derneği ile Yunanistan'da aynı amaçla faaliyet gösteren Ege'de Birlikte Varolma ve İletişim Derneği'nin Ege'de Kalıcı Barış için Edremit Buluşması kapsamında Barışa Emek Töreni belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda Ege'de barışın devamı ve iki yaka insanının daha sıkı diyalog içine girmesi için yapılması gerekenler konuşuldu. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Yunanistan Ege'de Birlikte Varolma ve İletişim Derneği Başkanı Midilli Eski Belediye Başkanı Stratis Pallis, Yunanlı heyet, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu, Didim eski Belediye Başkanı Mehmet Soysal, Edremit Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Edremit'te ki sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.