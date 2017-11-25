Ege’nin iki yakası kültür ve danslarıyla Ayvalık’ta 2. kez buluştu

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla; Ayvalık Dans Akademisi’nin yanı sıra aralarında müzik dernekleri dans toplulukları, zeytinci, lokanta ve otellerin bulunduğu yaklaşık 25 işletmenin işbirliğinde gerçekleşmeye başlayan 2 günlük etkinlikte; work shoplarla, danslar gecesinin de organize edildiği etkinlik, bu yıl ikinci kez aynı denizlerin dansları ve şarkılarını ilçede buluşturdu.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan organizasyonun öncüsü Dans Eğitmeni Can Çinte, ‘Bir Deniz İki Yaka kol kola’ etkinliğini bu yıl ikinci kez organize ettiklerini hatırlatarak, “Aynı denizlerin danslarını ve şarkılarını geçen sene olduğu gibi bu yıl biraz daha genişleterek sunmaya çalışıyoruz. Bu seneki katılımdan çok memnunuz. Etkinliğimize ülkemizin dört bir yanından 9 dans topluluğu katıldı. Güzel bir etkinlik olacak. Bu organizasyondaki amacımız; denizi ortak olan kıyıların danslarını sergilemek ve şarkılarını söylemektir” dedi.

Düzenlenen organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan da, Ege’nin iki yakasındaki iki farklı kültürlerini Ayvalık’ta buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İki yakanın ortak kültürlerini sergileyecek olan gruplar şu anda Ayvalık’ımızda misafirimiz. İki kültürün ortak noktaları üzerinde kaynaşma sağlamak amacıyla bir aradayız” diye konuştu.

Organizasyonun mimarlarından usta oyuncu Yıldırım Yanılmaz ise; ‘İki yaka kolkola’ düşüncesiyle yaptıkları organizasyona Türkiye ile Yunanistan halkları arasında kardeşlik bağının pekişmesi ve iki yakanın insanlarının geleceklerinin de aynı şekilde dostluk ve kardeşlik bağlarıyla sıkı sıkıya bağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Organizasyonu hazırlayanlardan Veysel Aymaz da, ‘Ege Dansları’ derken iki yaka da birlikte aynı kültürü paylaşan insanların dansları ve kültürleriyle ilgilendiklerini belirterek, “Bu yıl ikincisini organize ettiğimiz etkinliğimizle bu konuda insanları bilgilendirmek istedik. Geçmişte birlikte yaşamış toplumlarız. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında bu iki kardeş kültüre sahip toplumlar birbirlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Mübadele ile çeşitli acılar yaşandı. Biz, aslında bu kültürün ayrılmaz bir bütün olduğunu, insanların yerlerinden ve yurtlarından edilse bile öz kültürlerinden uzaklaştırılamayacağını savunduğumuz bir yol içerisindeyiz” diye konuştu.

Etkinliğin Cumhuriyet Meydanındaki açılış serenomisi danslarının ardından 13.00’te Taş Sahne’de açılış kokteyli, 14.00- 15.30 saatleri arasında aynı yerde Veysel Aymaz yönetiminde Sirtaki workshop, 15.30- 17.00 saatleri arasında Veysel Aymaz ve Can Çinte yönetiminde Ayvalık Zeybeği workshopu ile sürdü.