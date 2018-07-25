Eğinlioğlu: “Dövizdeki iniş çıkış yatırımcıyı tedirgin ediyor”

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Eğinlioğlu Balıkesir’in Türkiye’yi doyuran il olmasına rağmen markalaşma konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti. Sanayi Bakanlığının Balıkesir’in çekirdeğini bozmadan hangi sanayi dallarında faaliyete geçmek istediğini kendilerine sormasının çok sevindirici bir durum olduğunu söyleyen Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, kamuoyu araştırması yaparak bu konuda çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Eskiden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ydı, şimdi Sanayi Bakanlığı oldu. Balıkesir’in gelecek uzun vadede hangi ana sanayilerde olması gerektiğini bize sordular. Bizden görüş istediler ama bu görüşler şimdi kamuoyu araştırması gibi kamuoyunda tartışılsın, konuşulsun, Balıkesir çekirdeğini bozmadan, dokuyu bozmadan hangi sanayi dallarında olmak istiyorsa bize bildirin gibi. Bu çok sevindirici bir durum. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 3 bölümde genişleme alanında ilerliyor. Şu anda yapılan çalışmalarda birinci bölüm 40 tane talep var. Neredeyse bitiyor gibi ve daha parselasyonları yapılmadı. Dolayısıyla çok hızlı bir gelişme var. Belki diğer genişleme alanları da imara açılmadan, parselasyonu yapılmadan bitme noktasına gelecek. Bir sonraki OSB’nin çalışmalarını yapmak için düşüncelerimiz olacak. Balıkesir Türkiye’yi doyuran il diyoruz. Ama elle tutulur bir markamız yok. Bu markayı oluşturabilecek hem teknik imkanlar hem turizm var, tarım var, hayvancılık var, zeytinyağı var, her şey var. Ama bir markamız olmamış. Biz bu marka konusunda da çok ciddi çalışmalar başlatmak üzereyiz. Balıkesirli olmaktan hepimiz iftihar edeceğiz."

“Dövizdeki iniş çıkışların yatırımcıyı tedirgin ettiğini ifade eden Eğinlioğlu, "Dövizdeki sık iniş çıkışlar bizi dövüyor ve yıpratıyor. İnanın kendi iş yerlerimizde bile yıllardır yaptığımız hesapları yarın kurun nereye gideceğini bilemediğimiz için yapamaz duruma geldik. Bu yatırımcıyı tedirgin ettiği kadar insanların mevcut işini yürütmekte bile sıkıntı yaşaması bayağı önemli. Umarım önümüzdeki dönemde bunlar hallolur diye düşünüyorum ama yatırım yapmak için de bir finans kaynağına ihtiyacı var yatırımcının. Böyle bir ortamda yatırım yapmak Balıkesir için bir avantaj ama genel anlamda bütün Türkiye bu sıkıntıyı yaşıyor. İnşallah bu günleri de aşacağız. Kesinlikle ekonomik bir reform paketine ihtiyacımız var” dedi.

Toplantıya Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, Sanayi Odası Meclis Başkanı Erhan Ortaköylü, Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.