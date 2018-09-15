Eğitim Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: “Biz bu milletten alacaklı değil, bu millete borçluyuz”

Eğitim Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Balıkesir'de Eğitim Bir-Sen'e ait yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Yalçın, “15 Temmuz darbe girişimine ilk tepkiyi veren sivil örgütlenme olarak saat 24.00 olmadan canlı yayınlardan bağlanıp milleti sokağa davet eden örgütlü kitle olarak millete borcumuzu ödedik. Çünkü biz bu milletten alacaklı değil, bu millete borçluyuz” dedi.

Balıkesir'de Eğitim Bir-Sen'in yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, "Kurucu Genel Başkanımız rahmetli Mehmet Akif İnan'ın önderliğinde 1992 senesinde 9 metrekarelik bir odada eski bir masa ve 3-5 sandalye ile başlatılan bu mücadelede bugün milyonları aşmış, sadece bir şubesinin hizmet binası 400 metrekareyi geçtiği bu büyük güce ulaşmış bulunuyoruz. Biri bin yapan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bize bu davayı emanet eden başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere bu davaya gönül vermiş, ter akıtmış, emek vermiş, bedel ödemiş olan bütün büyüklerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah bu bina bizden sonra da uzun yıllar ülkemize, milletimize, camiamıza hayırlı hizmetler yapmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, açılış töreninde yaptığı konuşmada sendikalarının gün geçtikçe güçlendiğini dile getirdi. Yalçın, “Memur-Sen ailesi büyük bir aile. 1992 yılında yola çıkan rahmetli Akif İnan ve arkadaşlarının başlattığı yürüyüş halkası, bugün gelinen noktada birlerden bir milyonu aştı ve Türkiye'nin en büyük konfederasyonu, 11 iş kolunda yetkiyle Türkiye'nin en büyük sendikaları konumuna ulaştı. Bu kolay olmadı, bunda herkesin emeği, alın teri, gayreti var. Çünkü bu kendiliğinden olan bir güç değil. Memur-Sen ailesinin 426 bini aşan üye sayısıyla en büyük sendikası Eğitim-Bir-Sen, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sendikası. Eğitim-öğretim, bilim-hizmet kolunun sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sunmak, nitelikli çalışmalar ortaya koymak, çalışanların refahını, sosyal yaşantısını, yaşam kalitesini yükseltmek için öneriler geliştirmek, ülkenin meselelerine en az üyenin meselesi kadar duyarlı olmak, ülkenin demokrasisi üzerinden vesayetin kalkması, millet iradesinin tekamül etmesi ve özgün ve özgür karakteriyle millet iradesinin tahkim edilmesi noktasında Memur-Sen'in duruşu, tavrı tarihe geçmiştir. Onun için yerimiz milli iradenin, millet iradesinin yanıdır. Asla bu ülkede emek üzerinden, ekmek üzerinden örgütlenip millet iradesine kast eden darbecilerle, yandaş, payanda, paydaş olan kuruluşlar olmadık. Hep milletin yanında olduk. En zor, en dar zamanlarda dik durarak dalga kırdık ya da millet iradesini temsilen yeni bir dalga kurduk. 15 Temmuz darbe girişimine ilk tepkiyi veren sivil örgütlenme olarak saat 24.00 olmadan canlı yayınlardan bağlanıp milleti sokağa davet eden örgütlü kitle olarak millete borcumuzu ödedik. Çünkü biz bu milletten alacaklı değil, bu millete borçluyuz” şeklinde konuştu

Açılış törenine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.