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Eğitim-Bir Sen'de Başkan Çabuk güven tazeledi

Balıkesir Eğitim-Bir-Sen 1.

Nolu şubesinin 5.Olağan Kongresinde Başkan Mehmet Çabuk güven tazeledi.


Nolu şubesinin 5.Olağan Kongresinde Başkan Mehmet Çabuk ve Ramazan Konakbay'ın listeleri yarıştı. Başkan Mehmet Çabuk'un listesi oy çokluğu ile seçimi kazandı. Balıkesir Öğretmenevinde yapılan 5. Olağan kongrede yapılan seçimleri kazanan Mehmet Çabuk, sendika üyelerine teşekkür ederek, Yeni dönemde de başarılı çalışmalara imza atacaklarını, birlik beraberlik içinde çalışmalara devam edeceklerini beyan etti.


Mehmet Çabuk Başkanlığındaki Eğitim Bir-Sen 1 Nolu şube yönetimi: Hakan Karaburçak, Ercan Kurter, İsmail Altısoy, Cüneyd Akçura, Fatih Sagay ve Cevat Sarp'tan oluştu.

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