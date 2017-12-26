Eğitim değerlendirme raporu Vali Yazıcı’ya sunuldu

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Şubesi Eğitime Bakış 2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırladı. Eğitim-Bir- Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Çabuk ve Başkan Vekili Ercan Kurter, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Hazırlanan rapor hakkında bilgi veren Şube Başkanı Çabuk, Türkiye’de eğitimle ilgili hemen hemen bütün göstergeleri içeren, bu alanda bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı çalışma olduğunu söyledi.

Balıkesir Valisi Yazıcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimle ilgili yapılan her çalışmayı önemsediklerini, Eğitime Bakış 2017 raporunu inceleyeceklerini belirtti.