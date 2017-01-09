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09 Ocak 2017 15:11

Eğitim İş’ten liselerin dönüştürülmesine tepki

Eğitim İş’ten liselerin dönüştürülmesine tepki

09 Ocak 2017 15:11

Eğitim İş Balıkesir Şubesi Eğitim Sekreteri Filiz Aygün düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin en başarılı meslek lisesi olan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mevcut yapısı bozularak, gıda meslek lisesine dönüştürülmesine tepki gösterdi.
Eğitim İş Balıkesir Şubesi Eğitim Sekreteri Filiz Aygün düzenlediği basın toplantısında İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mevcut yapısı bozularak, gıda meslek lisesine dönüştürülmesine tepki gösterdi. Aygün yaptığı açıklamada "Özetle İMKB MTAL dağıtılacaktır. Bu plansızlık Balıkesir’de eğitim veren elektrik ve elektronik bölümleri ile ülke çapında sadece 21 okulda bulunan matbaa bölümünün bir daha aynı başarılara ulaşamayacak şekilde fiili olarak yok edilmesine neden olacaktır. Uygulama açısından yapılmaya çalışılanlar; Büyükşehir statüsü kazanan, sanayisini geliştirmeye çalışan ve fabrika sayısı sürekli artan ilimizde ‘’Tematik okul projesinin’’ nihai amaç ve hedeflerinin Balıkesir’deki yetkililer tarafından yeterince anlaşılmadığının göstergesidir. Bölümlerin nakledilmesi her bir okulun çok sayıda eğitim çalışanını norm kadro fazlası haline getirecek ve gerek maddi gerekse manevi anlamda hak kayıplarına neden olacaktır. Bu durum öğretmenlerin huzurunun bozulmasına ve verimlerinin düşmesine neden olarak eğitimdeki kaliteye darbe vuracaktır. Görüyoruz ki; iyi niyetle ortaya çıkmış bir proje kötü bir uygulamayla telafisi imkansız mağduriyetler oluşturmak üzeredir. Buradan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine sesleniyoruz. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilerek hak kayıplarına yol açmayacak yeni bir planlama yapılsın. En kısa zamanda yeni bir okul yapılması için çalışmalara başlansın ve Balıkesir’e yakışan bir Gıda Meslek Lisesi açılsın. Balıkesir için önemli bir kazanım olarak gördüğümüz Gıda Meslek Lisesi açılırken öğrenciler ve öğretmenler mağdur edilmesin" şeklinde konuştu.
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