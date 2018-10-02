Eğitim yöneticileri için anlaşmazlık çözümü ve akran zorbalığını önleme yöntemleri eğitimi başladı

Balıkesir'in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kalkınma Ajansı 2018 Yılı 2. Teknik Destek döneminde destek almaya hak kazanan “Eğitim Yöneticileri İçin Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Zorbalığını Önleme Yöntemleri Eğitimi” Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladı.

Adıyaman Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Psikolog Doktor Yusuf Bayar'ın Eğitim Danışmanlığını yaptığı eğitimlere 35 ortaokul/lise müdürü ve Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehim Altun katıldı. Eğitimlerin ev sahipliğini yapan Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Aşkan açılış konuşması yaparak, “Eğitim Danışmanı Psk. Dr. Yusuf Bayar'a ve tüm katılımcılara hoş geldiniz.'' dedi.

Ardından İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehim Altun bir konuşma yaparak, “İlçemizde bulunan ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin eğitim ortamlarında ve akranlar arasında çatışma, şiddet olayları yaşadığı, birçok durumda öğrenci disiplin kuruluna gönderildikleri ve ceza aldıkları bilinmektedir. Bazı durumlarda da sonu yaralanmalarla biten kavgalar ve kazalar olmaktadır. Öğrencilere, anlaşmazlık çözüm becerilerinin öğretilmesinin sorumluluğu genellikle Eğitim Yöneticilerine düştüğü kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle, toplumda barış ve uzlaşma kültürünün yaygınlaşması, yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde müzakere ve arabuluculuğun yapılması, akran zorbalığının önüne geçilmesi ve okullarda şiddetin önlenmesine yönelik Eğitim Yöneticilerinin de en az Rehberlik Öğretmenleri kadar kriz odaklı çalışmalarını zorunlu kılmaktır. Projemizle gerçekleşecek eğitimin eğitim yöneticilerimize yeni ufuklar açmasını ve bölgemizde rol model olmasını dileriz. Ayrıca Bölgesel kalkınma için bütün etkenleri bütünsel bir dinamizm ile hareket ettiren; kurumsal kapasiteyi geliştiren projelerde bölgemiz kurum ve kuruluşlarını destekleyen Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederiz.” dedi.