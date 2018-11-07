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Eğitimciler çalışmalarını maket ile anlattı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde okul yöneticileri okullarında dezavantajlı öğrenciler için yapacakları çalışmaları maket üzerinden anlattılar.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde okul yöneticileri okullarında dezavantajlı öğrenciler için yapacakları çalışmaları maket üzerinden anlattılar.


Manyas ilçesinde bulunan okul yöneticileri ‘Kapsayıcı Eğitim Semineri' ile tüm dezavantajlı çocuklar eğitim ortamına nasıl katılabilirliğini, onlara nasıl daha iyi bir eğitim olanağı verilebileceği konusunda hazırladıkları maketler üzerinden sunum yaptı. Okul yöneticileri seminerde bu konuda ki görüş ve düşüncelerini de kağıt üzerinde şekillendirerek seminere katılanlarla paylaştı. Semineri veren Gönen Mehmet Ahmet Genç İlkokulu Müdürü Mustafa Balaban, il genelinde yedi okul yöneticisinin düzenlenen kurslara katıldığını ve bu yedi eğitmenin Balıkesir genelinde ki tüm ilçeler de okul yöneticilerine bu seminerleri verdiğini söyledi. Balaban “Arkadaşlarımız bu seminer de öğrendiklerini ve paylaştıklarını kendi okullarında bu felsefeyi nasıl uygulayacaklarını konusunda bilgilendirildi” şeklinde konuştu.

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