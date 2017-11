Eğitimde en büyük pay öğretmenlerin

Vali Yazıcı, öğrencilere kitapların insanların en iyi dostu olduğunu söylerken, eğitimdeki en büyük payın öğretmenlere ait olduğunu açıkladı.

Vali Yazıcı, Karesi Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretine Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay’ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Ersin Yazıcı, lisede görev yapan öğretmenlerle tanışırken, okulun durumu hakkında idarecilerden bilgi aldı. Öğretmenler odasında, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, okulun Balıkesir’e hizmet veren güzel bir okul olduğunu, bu okuldan yetişecek öğrencilerin başta Balıkesir ve Türkiye’nin değişik yerlerindeki turistik tesislerde çalışma imkânı bulacaklarını, onun için iyi yetiştirilmeleri ve yabancı dillerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Dostluk üzerine öğrencilerin görüşlerini alan Vali Yazıcı, "Kitap, en iyi dost ve en sağlıklı arkadaştır. Kitaplar bizi hiç bir zaman yalnız bırakmaz ihtiyaç duyduğumuz her an yanımızda olurlar." şeklinde konuştu. Öğrencilerin çok çalışıp başarıyı en özverili şekilde yakalaması için her zaman arkalarında olacaklarını belirten Vali Ersin Yazıcı, öğrencilere yaşamlarının her anında hayallerinin ve hedeflerinin olması gerektiğini dile getirdi. Bu okuldan yetişecek öğrencilerin turizm ve otelcilik konusunda deneyimli olacaklarına inandığını ifade eden Vali Yazıcı, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Doğal güzelliği, tarihi mekânları, kültürü, denizi ile turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olan ilimizde, turizme yönelik bu tür okulların bulunması bizler için bir şans ve avantajdır. Hizmet sektörü, ülkemizde ve dünyada hızla gelişirken eleman ihtiyacı en çok hissedilen meslek dallarından biridir. Bu tür okullarda kendisini iyi yetiştiren, kendilerine sunulan eğitim imkânlarını en iyi şekilde kullanan çocuklarımız bir bakıma iş garantili olarak mezun oluyorlar. Hizmet sektöründe personelimizin iyi yetişmiş ve görevini iyi yapıyor olması, donanımlı olması son derece önemli. Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de, nitelikli personel ihtiyacını kapatacak en önemli okullarımızdan birisi. Gerçekten buradan yetişen çocuklarımızın ben iş sorunu olacağını düşünmüyorum. Türkiye’de turizm çok ilerledi. Başarılarla dolu bir gelecek öğrencilerimizi bekliyor. Türkiye’nin ara elemana ihtiyacı var. Mesleki ve teknik eğitime ihtiyacı var. Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli rol üstlenecek gençlerimizin, meslek sahibi yapılarak topluma kazandırılmasının önemini her gün daha çok kavrıyoruz. Bu açıdan son yıllarda gençlerimizi kabiliyetlerine göre yetiştirerek meslek edinmelerini sağlamak milli eğitimin temel politikası haline gelmiştir”

“Kitaplar bizim için önemli bir araç”

Hedeflere ulaşmada okumaya ve çok çalışmaya vurgu yapan Vali Yazıcı "Hayatı anlamada kavramada başarılı olmak istiyorsak daha iyi anlayışa sahip olmak istiyorsak kitaplar bizim için önemli bir araç bunu değerlendirmemiz lazım. Sizlere tavsiyem çok kitap okuyun kendinizi geliştirin. İnşallah başarılı olursunuz hedefinize ulaşırsınız. Hedef belirlemek sizlerin çalışmalarınızda neyi yapacağınızı, niçin yapacağınızı belirler. Belirlenmiş bir hedef aynı zamanda çalışmalarımızda yoğunlaşmayı sağlar. Sizler de inanıyorum ki bu noktada kendinize yakışan en büyük hedefleri koydunuz ve o uğurda gerekli çabayı sarf ediyorsunuzdur. İleride ne olmak istiyorsanız onun için çok çalışın. " dedi.

Ülkenin kalkınıp gelişmesinde genç nesillere büyük görevler düştüğünü anlatan Vali Yazıcı, öğrencilerden buldukları her fırsatı okuyarak geçirmesini istedi.