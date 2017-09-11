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11 Eylül 2017 15:28

EHEM’de eğitimin çıtası yükseldi

Balıkesir’in Edremit Halk Eğitim Merkezi (EHEM) Müdürü Zerrin Eğrioğlu, Edremit Öğretmen Evi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, geçen yıl yapılan faaliyetleri aktararak, 2017-2018 yılında açılması planlanan kurslar hakkında bilgiler verdi.

EHEM’de eğitimin çıtası yükseldi

11 Eylül 2017 15:28


Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zerrin Eğrioğlu “ 2016-2017 yılında 12 yerleşim yerinde, 88 noktada, 123 dalda, 641 kurs açılmış ve bu kurslara 19 bin 485 kursiyer katılmıştır. Bu dönem ki hedefimiz bu sayıyı daha yukarılara çekerek daha çeşitli kurslar açmak istiyoruz. Şu an yeni başvurular yapılmaya başlandı. Ayrıca 12 Eylül günü Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda yaz boyunca açılan 6 el sanatları kursundan mezun olanların sergisi görücüye çıkıyor.” Dedi.


EHEM tarafından Edremit Merkezde 533 kurs açıldığını bu kurslara ise 12 bin 13 kursiyer katıldığının altını çizen EHEM Müdürü Zerrin Eğrioğlu; “ Akçay Mahallesinde 15 kurs ve 353 katılım gerçekleşirken, Altınoluk Mahallesinde 50 kurs açılmış bu kurslara ise bin 14 kursiyer katılmıştır. Bunun yanı sıra Bostancı, Zeytinli, Güre, Kadıköy, Kızılkeçili, Doyran, Mehmetalan, Kipa ve Tahtakuşlar’a da birçok kurs açılmıştır. Bu sezon daha büyük katılım ve daha değişik kurslar ile karşınızda olacağız” dedi.


EHEM tarafından müzik ve gösteri sanatları alanlarında da kurslar verdiklerini söyleyen Eğrioğlu; “Bu yıl halk oyunları ile ilgili kurslarımız olmayacak. Halk oyunlarına talep çok oluyor ancak, git gide azalan kursiyer sayısı sebebiyle tüm Türkiye genelinde Halk Eğitimlerde bu yönde kurslar verilemeyecek. Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK) na çok büyük ilgi bulunmaktadır. Bu yıl ODTÜ’den, Kıbrıs’da bulunan üniversitelere kadar bir çok öğrenci 4 ve 2 yıllık üniversitelere yerleşmiş bulunmaktadır. “ dedi.




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