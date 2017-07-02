Okul bahçesinde düzlenen pilav gününe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, okul mezunlarından Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ve eşi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Delibey, Türkiye Maarif Vakfı’ndan Mustafa Uysal, Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Muharrem Yenigün, Milliyetçi Hareket Partisi eski ilçe başkanlarından Halil Can, emekli okul müdürleri, öğretmenler ve mezun olan öğrenciler katıldı.

Sunuculuğunu Nuri Aksoy’un yaptığı pilav günü, Kur’an-ı kerim okunmasıyla başladı.

Daha sonra Okul Müdürü Nurullah Demir’in açılış konuşması ve mezun öğrenciler adına okul birincisi Hafsa Çelik’in konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, ”Ezanın okutulmadığı, Kuran’ın okutulmadığı ve din adamının yetiştirilmediği bir Türkiye’den; bürokratından siyasetçisine, bakanından başbakanına, hatta Cumhurbaşkanına kadar artık imam hatipli mezunu idarecilerin görev başında olduğu bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bundan sonra hep birlikte çalışarak bu okullarımızın niteliğini artırmak için büyük uğraş vermeliyiz. Mezunlar buluşması gibi etkinlikler mezun olanlarla bu okulların iletişimini güçlendirdiği önemli organizasyonlardır. Bunları elimizden geldiğince güçlendirmeliyiz. Dolayısıyla 1950’li yıllardan beri İmam Hatip davasına emeği geçen aramızda olmayan büyüklerimizi rahmetle anar ve bugün bu dava için çaba sarf edenlere de rabbimin güç ve kuvvet vermesini temenni ediyorum” dedi.

Mezunların buluşması etkinliğinin sürdürülmesinde görev yaptığı yıllarda büyük emeği olan 2 fakülte mezunu emekli meslek dersleri öğretmeni Muharrem Göral’da, bu mezuniyet buluşmasının her yıl Temmuz ayının ilk Pazar günü düzenlenmeye devam ettirilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Daha sonra İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, emekli okul müdürleri ve emekli öğretmenlerin konuşmasının ardından program mezunların tanışması ve pilav ikramıyla sona erdi.