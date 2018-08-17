Ekofest, “enerji” temasıyla Kazdağı’nda başladı

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin gerçekleştirdiği doğa festivali “Kazdağı Ekofestival”in dördüncüsü 15-19 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. “Güneş bize yeter” sloganıyla doğa severleri buluşturacak olan Ekofest’te bu sene enerji konusu konuşulacak. Festival boyunca sportif aktiviteler, atölyeler, paneller ve konserler yer alıyor.

Her sene farklı bir temaya dikkat çeken ve Türkiye’nin bir çok yöresinden ekolojistleri bir araya getiren Kazdağı Ekofestivali’nin bu yılki teması enerji, sloganı ise “Güneş bize yeter”. Festival programında da enerji temalı söyleşiler öne çıkıyor. “Güneş bize yeter” sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Kazdağı Festivali’nde panel ve konserlerin haricinde dileyenler her sabah tai chi, yoga, meditasyon, doğa yürüyüşü, voleybol, badminton gibi spor ve serbest aktivitelere katılabiliyorlar

Dolu dolu hazırlanan programda her sabah 1,5 saatlik “Atölyeler Saati”nde Nilüfer Özyürek ile Dans, Bülent Genç ile Ritm, Ergun Arda ve ekibiyle Seramik, Mustafa Köz ile Şiir-Öykü Atölyeleri gerçekleştiriliyor.

Kazdağı Ekofestivali’nin Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen dernek yönetim kurulu başkanı Süheyla Doğan, “Çarşamba sabahı kapılarımızı dostlarımıza açtık. Pazar öğlen saatlerinde ise festivalimiz sona erecek. Festival boyunca katılımcılar çadırda konaklayacak. Katılımcılardan çadır için ekstra bir ücret de alınmayacak. Katılımcılar sabah, öğle ve akşam öğünlerinde tabldot yemekleri alanda temin edebilecekler. Elbette katılımcılar kendi yiyeceklerini yanlarında da getirebilirler. Çok uzun süredir alanda birçok inceleme yaptık. Paneller, atölye çalışmaları, konserler ve diğer etkinlikler için arkadaşlarımızla haftalardır görüşme halindeyiz. İki aydır, haftada iki defa Ekofest gündemli toplantılar yapıyoruz. Ortada büyük bir emek var. Birçok da gönüllümüz var. Artık dördüncüsü gerçekleşen ve çok önemli konuların konuşulduğu bir ekoloji festivali oldu Ekofest” dedi.