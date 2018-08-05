Elektrik panosundan yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Yunus Mahallesi Bayrak Sokak No: 31’deki binanın giriş kapısındaki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyük bir gürültü ile patlayan ve ardından alev alan pano, binada oturanlara korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öte yandan kırsal kesimde bulunan Ağacık Mahallesinde çıkan orman yangını ile Bahçelievler Mahallesi Haberkent Sitesi yanı Dalyan mevkiinde çıkan sazlık yangını itfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.