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16 Ağustos 2018 11:53

Emekli bankacı çiçekçinin dolar tepkisi

Doların aşırı yükselmesi hükümeti ve çok sayıda insanı harekete geçirirken, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çiçekçilik yapan emekli banka müdürü Yunus Göç de tepkisini farklı bir şekilde dile getirdi.

Emekli bankacı çiçekçinin dolar tepkisi

16 Ağustos 2018 11:53

Göç, işyerinin girişine astığı bir doların üzerine ”Kaynağı kan ve gözyaşı olan bu para burada geçmez” yazdı.


Orjan Tatil Sitesi yanındaki işyerinde başlattığı uygulamanın ilgi gördüğünü anlatan 68 yaşındaki Göç, herkesin tepkisini farklı şekillerde dile getirmesini istedi. Bastırdığı bir doların üzerine ”Kaynağı kan ve gözyaşı olan bu para İleri Botanik’te geçmez” yazdı. Göç’ün dolar tepkisi ilgi gördü. Herkesin tepki göstermesini isteyen Göç, “Benim eski mesleklerimden biri altın ve döviz işidir. Kapalıçarşıda 5-6 sene altın ve döviz işi yaptım. Ama hiç böyle bir spekülasyon olmadı. Bu aşırı bir çıkış oldu. Dolayısıyla toplum olarak buna tepki göstermek, paramıza sahip çıkmak zorundayız. Bu vesileyle bir afiş bastırdım. Ben herkesin tepki göstermesini istiyorum. Bu bizim kendi paramıza sahip çıkma meselesidir. Başka bir şey değil. İnsanlar gelip soruyorlar. Bazen espride yapıyorlar. Dolar alıyor musun diye. Ama, genelde teşekkür eden insanlar var. Toplum sessiz gibi gözüküyor ama çoğu insan bu gibi tavırlardan memnun” dedi.




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