Emekli bankacı çiçekçinin dolar tepkisi

Göç, işyerinin girişine astığı bir doların üzerine ”Kaynağı kan ve gözyaşı olan bu para burada geçmez” yazdı.

Orjan Tatil Sitesi yanındaki işyerinde başlattığı uygulamanın ilgi gördüğünü anlatan 68 yaşındaki Göç, herkesin tepkisini farklı şekillerde dile getirmesini istedi. Bastırdığı bir doların üzerine ”Kaynağı kan ve gözyaşı olan bu para İleri Botanik’te geçmez” yazdı. Göç’ün dolar tepkisi ilgi gördü. Herkesin tepki göstermesini isteyen Göç, “Benim eski mesleklerimden biri altın ve döviz işidir. Kapalıçarşıda 5-6 sene altın ve döviz işi yaptım. Ama hiç böyle bir spekülasyon olmadı. Bu aşırı bir çıkış oldu. Dolayısıyla toplum olarak buna tepki göstermek, paramıza sahip çıkmak zorundayız. Bu vesileyle bir afiş bastırdım. Ben herkesin tepki göstermesini istiyorum. Bu bizim kendi paramıza sahip çıkma meselesidir. Başka bir şey değil. İnsanlar gelip soruyorlar. Bazen espride yapıyorlar. Dolar alıyor musun diye. Ama, genelde teşekkür eden insanlar var. Toplum sessiz gibi gözüküyor ama çoğu insan bu gibi tavırlardan memnun” dedi.