Emekli eğitimcinin ördüğü yelekler öğrencilere burs oluyor

Türkiye'nin kaderinin eğitim düzeyinin artmasına bağlı olduğunu söyleyen Tuna, bilinçli bir toplum olmak için eğitimin şart olduğunu söyledi. Tuna, 3 öğrenciye her ay 100'en lira burs veriyor.

İlçenin Öğretmenler Mahallesinde oturan Tuna, “Evimde ördüğüm yelekleri satarak 3 öğrenciye burs veriyorum. Ben doğma büyüme Burhaniyeliyim. Uzun yıllar Nadir Tolun Ortaokulunda öğretmenlik yaptıktan sonra tayinim İstanbul'a çıktı ve İstanbul'dan emekli oldum. Daha sonra memleketime gelerek eğitim için neler yapabileceğimi düşündüm. Ekonomik düzeyleri zayıf olan 3 öğrenciye burs vermeyi düşündüm. Örüp sattıklarımdan elde ettiğim geliri burs olarak veriyorum. Orta, lise ve üniversite öğrencisi olan 3 gencimize karınca kararınca yardım ediyorum. Evde yaptığım ürünleri, yazlığa gelenlere ve komşularımın tanıdıklarına satıyorum. Masal Yelekleri diye isimlendirdiğim el işi örgülerim de talep görüyor. Zaman zaman yurt dışından Amerika, Almanya, Fransa hatta Japonya'dan gelen misafirlerime de Masal Yeleklerimden sattım. Gönlümde, 3 olan burs verdiğim öğrenci sayısını önce 4'e, sonra da 5'e çıkarabilmek. Ömrüm yetiğince, elimden geldiğince gençlerimize destek olmak, onların eğitim hayatına katkıda bulunmak için Masal Yeleklerini örmeye devam edeceğim” dedi.