Emekli öğretmenler yemekte bir araya geldi

Karesi Ortaokul’nda uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ‘Karesi Ortaokulu Eski Dostlar’ grubu yemekte bir araya gelerek hasret giderdiler. Duygulu anların yaşandığı buluşma hakkında bilgi veren Tarih Öğretmeni Mehmet İnan “Karesi Ortaoku’nda çeşitli yıllarda birlikte görev yaptığımız öğretmen arkadaşlarımızla her yıl bir araya gelerek hasret giderip eski günlerimizi tazeliyoruz. Eski dostlar, eki dostluklar unutulmuyor. Bizler birbirimizi kardeş gibi sevdik yıllardır kopamıyoruz yılda bir gün de olsa özlem gideriyoruz”dedi.