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28 Kasım 2017 15:19

Emekli öğretmenler yemekte bir araya geldi

Karesi Ortaokulu’nda uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan öğretmenlerin oluşturduğu ‘Karesi Ortaokulu Eski Dostlar’ grubu yemekte bir araya gelerek eski günleri yad etti.

Emekli öğretmenler yemekte bir araya geldi

28 Kasım 2017 15:19


Karesi Ortaokul’nda uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ‘Karesi Ortaokulu Eski Dostlar’ grubu yemekte bir araya gelerek hasret giderdiler. Duygulu anların yaşandığı buluşma hakkında bilgi veren Tarih Öğretmeni Mehmet İnan “Karesi Ortaoku’nda çeşitli yıllarda birlikte görev yaptığımız öğretmen arkadaşlarımızla her yıl bir araya gelerek hasret giderip eski günlerimizi tazeliyoruz. Eski dostlar, eki dostluklar unutulmuyor. Bizler birbirimizi kardeş gibi sevdik yıllardır kopamıyoruz yılda bir gün de olsa özlem gideriyoruz”dedi.




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