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18 Haziran 2017 14:07

Emekli -Sen Genel Başkanı Veli Beysülen’in Burhaniye ziyareti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Disk’e bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Genel Başkanı Veli Beysülen Burhaniyeli sendikacılarla buluştu.

Emekli -Sen Genel Başkanı Veli Beysülen’in Burhaniye ziyareti

18 Haziran 2017 14:07

Yunus Nadi Pasajında bulunan Emekli Sen Burhaniye Şubesi’ni ziyaret eden Genel Başkan Veli Beysülen, üye sayısının artırılmasını istedi.


Burhaniye Şube Başkanı Hıfzı Aksay ve yönetim kurulu üyeleri ile tarafından karşılanan Genel Başkan Veli Beysülen, bölgeleri ve şubeleri geliştireceklerini söyledi. Emekliler Günü’nün görkemli törenlerle kutlanacağını anlatan Beysülen, üye sayısının artırılmasını istedi ve emeklilik hakkının Atatürk’ün askerlikten emekli olmasıyla başladığını söyledi. Genel Başkan Beysülen, sendikacıların sorularınI da yanıtladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Burhaniye Şube Başkanı Hıfzı Aksay’da, üye sayısını katlamayı hedeflediklerini kaydetti.




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