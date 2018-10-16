Emekli ziraatçı su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekli ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor.

Burhaniye'de 19 yıl önce emekli olan Ziraat Teknikeri Engenç Çavuşoğlu'nun su kabaklarından hazırladığı birbirinden güzel gece lambası ve avizeler büyük ilgi gördü. Börezli Mahallesi'ndeki meyve bahçesindeki evi atölye haline getiren 62 yaşındaki Ergenç Çavuşoğlu, kabak sıkıntısı çekince işleyeceği kabakları da kendi yetiştirmeye başladı. Çavuşoğlu, bahçesinde bin 500- 2 bin dolayında kabak yetiştirdi. Resim yapmayı sevdiğini anlatan 2 çocuk ve 8 torun sahibi Çavuşoğlu, “Ben 4 yıl resim kursuna gittim. Halen resim yapıyorum. 9 aydan beri de su kabağı işleme merakı sardı beni. Birbirinden güzel gece lambaları, avizeler yapıyorum. Bunlar beni dinlendiriyor. Terapi gibi. Tabi kabak bulmakta zorlanıyordum. Çevremizde üretimi yok. Uzak yerlerden temin ediyorduk. Bu yıl kendim kabak ektim. Aşağı yukarı bin 500-2 bin civarında çeşitli şekillerde kabak var elimde. Her çeşit kabak yetiştirdim. Bundan sonra bu işe devam etmeyi düşünüyorum. Bakalım nereye kadar gidecek? Çevremizde kurslar açılıyor. Halk Eğitim kursu var bu yıl. Kursa gitmeyi düşünüyorum. Hem oradan belge alırım, hem de farklı şeyler öğrenirim. Kendimi geliştirmeye çalışacağım. Hem kafayı dinlendiriyor, hem beyni çalıştırıyor, hem de boş zamanınızı değerleniyorsunuz. Aile ekonomisine de katkı oluyor” dedi.