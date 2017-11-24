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24 Kasım 2017 16:42

En yaşlı öğretmene ziyaret

Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Balıkesir’in en yaşlı öğretmeni Kadriye Güler’i evinde ziyaret etti.

En yaşlı öğretmene ziyaret

24 Kasım 2017 16:42


Balıkesir’in en yaşlı öğretmeni olan Kadriye Güler (94), kendisi gibi eğitimci olan eşi Kemal Güler ile birlikte Balıkesir’e yaptırdıkları bir çok okul dolayısı ile hayırsever kimliği ile de tanınıyor. 30 yıl öğretmenlik yaparak binlerce çocuğu yetiştirip hayata hazırlayan Kadriye Güler’i unutmayan Altıeylül Kadın Meclisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendisine bir ziyarette bulundu. Ziyarette Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Sevil Tabak Aksoy, tüm kadınlar adına Kadriye Güler’e çiçek verdi. 94 yaşındaki Kadriye Hoca, naifliği ve sevecenliği ile dikkatleri çekerken, Kadın Meclisi ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kendisine ‘Anne’ şeklinde hitap edilmesinden mutluluk duyduğunu belirten yardımsever Kadriye Gürel, Altıeylül Kadın Meclisinin Ahde Vefa ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken öğretmenlik yıllarından bahsetti.


Karşılıklı anıların anlatılıp değerlerin ön plana çıkarıldığı ziyarette Kadın Meclisi, Kadriye Güler’i bundan sonra yapılacak etkinliklere davet etti.




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