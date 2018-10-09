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Engelli aday, meclis üyeliği için başvuru yaptı

Burhaniye ilçesinde, yürüme engelli Müfide Esringün CHP’den belediye meclisi üyeliği için başvuru yaptı.

Burhaniye ilçesinde, yürüme engelli Müfide Esringün CHP'den belediye meclisi üyeliği için başvuru yaptı. 2 yaşındayken yalnış tedavi sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Esringün, ilçeye faydalı olmak istediğini söyledi.


Evinde hazırladığı bez bebekleri satarak geçimini sağlamaya çalışan 58 yaşındaki Esringün, Burhaniye'de belediye meclis üyeliği için başvuru yapan ilk engelli oldu. Başvuru belgelerini CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil'e teslim eden Esringün, “Bu güne kadar değişik etkinliklerde görev aldım. Şimdi ise yıllar önce saflarına katıldığım Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusu yaptım. Eğer seçilersem, engelli hakları ve onların ihtiyaçlarına yönelik olarak tüm sorunları gündeme getirip çözülmesini sağlayacağım” dedi.

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