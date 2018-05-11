Engelli askerlere kına yakıldı

Programın sonundaki asker eğlencesinde Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, engelli askerlerle davul zurna eşliğinde oynadı.

Zihinsel ve fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen Kepsutlu gençler 1 günlüğüne de olsa asker olmanın heyecanını yaşadı. Kepsut Belediye binası önünde düzenlenen eğlenceye engelli vatandaşlar aileleri ile birlikte katıldı. Kepsut’ta düzenlenen asker düğünü öncesi engelli bireylere asker elbiseleri ve botlar jandarma komutanlığınca temin edilerek giydirildi. Her engelli askerin yanına muvazzaf askerliğini yapan bir er refakat etti. Engelli askerlere Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Cankul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu tarafından asker yazması bağlandı. Engelli askerleri kutlayan protokol üyeleri daha sonra asker duası yaptılar. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul engelli askerlere hitaben yaptığı konuşmada, “Türk milleti doğuştan askerdir. Asker doğar asker ölür. İşte bizde kimse askerlikten kalmasın. Askerlik yapmamış olmasın, o askerlik heyecanı yaşaması için askerlik yapamayan bu kardeşlerimizi düzenlediğimiz bu törenle askere göndereceğiz” şeklinde konuştu.

1 günlük askere giden engelli vatandaşlar davul zurna ekibinin çaldığı oyun havaları eşliğinde belediye başkanı İsmail Cankul ile karşılıklı oynadılar. Engelli askerler ve ailelerinin mutluluğu görülmeye değerdi.

Kepsut’ta düzenlenen engelli asker uğurlama törenine Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu, Kepsut İlçe Jandarma Komutanı Anıl Kosalı, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.