Engelli çocuklara tekerlekli sandalye

Hayırsever bir vatandaş tarafından alınan sandalyeler Belediye Başkanı Kamil Saka tarafından verildi. Başkan Saka "Özel eğitim alan çocuklardan bir tanesinin okula babaannesinin sırtında gittiğini öğrendik. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçları olan tekerlekli sandalyelerini hayırsever bir vatandaşımızın desteğiyle temin ettik. Böyle güzel ve hayırlı işlere vesile olmak, çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizim için herşeyden değerli. Göreve geldiğimiz süreden beri sürdürdüğümüz Umut Işığı projemizle de ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın umudu olmaya devam ediyoruz." dedi. Yeni tekerlekli sandalyelerine kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.