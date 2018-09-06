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06 Eylül 2018 17:46

Engelli dalış rekortmeninden anlamlı dalış

Dünya engelli dalış rekortmeni Cem Esmeray, 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluş Günü törenlerinde dalış yaptı.

Engelli dalış rekortmeninden anlamlı dalış

06 Eylül 2018 17:46


35 yaşındaki beden engelli dünya rekortmeni Cem Esmeray, kahramanların anısına gerçekleştirdiği dalışa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de sponsor oldu. Esmeray, üzerinde Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu pankart açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibinin katkılarıyla bedensel engelli dünya rekortmeni Esmeray, bu dalışı Kuva-i Milliye ruhu, 6 Eylül ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına gerçekleştirdiğini ifade ederek, 1071 yılından bu yana Anadolu’yu Türklere vatan yapan tüm şehitler, gaziler ve liderler için böylesi bir organizasyonu hayata geçirdiklerini ifade etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başta olmak üzere Genel Sekreter Mehmet Gürbüz ve İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ile tüm ekibine teşekkür eden Cem Esmeray, “Bir engelli dalış sporcusu olarak bugün burada yaşadığım gururu kelimelerle ifade edebilmek mümkün değil. Tarihi süreç içerisinde bazı şeyleri okuyarak gördük. Bazı şeyleri de günümüzde yaşayarak görmek zorunda kaldık. Keşke görmeseydik. Bu acıları yaşamasaydık. İnşallah yüce Mevla’m bizi bu acılarla tekrar yaşatmaz” diye konuştu.




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