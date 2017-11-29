Engelli genç, İŞKUR sayesinde patron oldu

İlçedeki farklı işletmelerde çalışan ve engelli olduğu için kendine uygun bir iş arayışı içine giren Yavuz Genç, İŞKUR’un ‘Engelliler Kendi İşini Kuruyor’ projesine başvurdu. Hazırladığı projesi kabul edilen ve 36 bin lira hibe desteği alan Genç, Çanakkale yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde 9D Sanal Gerçeklik Sinemasını kurdu. Ailesi tarafından da desteklenen Genç, sade bir açılış töreni düzenleyerek, kendi işinin patronu olmasını sağlayanlara teşekkür etti.

Açılış törenine, Kaymakam Ali Sırmalı, İŞKUR yetkilileri, ailesi ve yakınları katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Ali Sırmalı, “İŞKUR tarafından desteklenen ’Engelliler Kendi İşini Kuruyor’ projesi kapsamında 9D simülatör cihazının açılışını yapıyoruz. Bu kapsamda Yavuz Genç kardeşimiz İŞKUR’dan 36 bin liralık bir hibe aldı ve bu işletmeyi ilçemize kazandırdı. Kendisine hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Bu projenin desteklenmesinde emeği geçen İŞKUR yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Edremit her geçen gün gelişen büyüyen bir ilçe ve özellikle çocuklarımızın vakit geçirebileceği işletmeler büyük önem arz ediyor. İlçemizdeki bir ihtiyacı giderdiğinden dolayı teşekkür ediyorum, hayırlı olsun. Şimdi sinemaya ilk müşteriyi alalım” dedi.

Çalıştığı işletmelerde sıkıntılar yaşadığını ve sürekli kendi işinin patronu olma hayali içinde olduğunu ifade eden işletmeci Yavuz Genç ise, "Bu iş için epey bir zaman ön hazırlık yaptık. Bir AVM’de inceledik bu işi. İyi de para getirdiğini öğrendik. Bu projeyi sunduk İŞKUR’a. Ardından kursa giderek tamamladım. Daha sonra burasını açtık. Çok mutluyum. İnşallah müşterimiz de bol olur ve kimseye muhtaç olmam" şeklinde konuştu.

Yavuz Genç’in babası Hasan Genç de, “Yavuz engelli ve iş konusunda zorlanıyorduk. Yavuz için farklı bir girişim olsun istedik. İş hayatına atılsın istedik. Kendi işinin sahibi olma projesini İŞKUR başlatmıştı. Bu projeye katıldık, İŞKUR uygun gördü. Oğlumuz bu faaliyete başladı. Umarım her şey çok güzel olacak. Bunun devamında engelli gençlerimiz, engelli çocuklarımız da pes etmeden hızlı bir şekilde mücadele etmelidirler. Yani onlar kaplumbağadır. Geriden başlıyorlar ama tavşanı her zaman geçme ihtimalleri var. Kaplumbağa olarak kalmasınlar” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından davetlilere ikramlarda bulunuldu. Açılış töreni sebebiyle vatandaşlar 9D Sanal Gerçeklik Sinemasını ücretsiz deneme fırsatı buldu. Son teknoloji ile donatılan ve 2 kişiye aynı anda hizmet verebilen sinemada bir seans ücretinin 10 lira olduğu öğrenildi.