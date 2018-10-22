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Engelli gence büyük jest

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaşayan futbol tutkunu engelli Halit Tür’ün en büyük arzusu gerçek oldu.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan futbol tutkunu engelli Halit Tür'ün en büyük arzusu gerçek oldu.


Hakemliğe çok meraklı olan ve tüm hakemleri yakından takip eden Halit Tür'e Bigadiç Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi karşılaşmanın hakemlerinden Baran Gül tarafından büyük bir jest yapıldı. Halit Tür'e hakemler tarafından imzalı hakem forması ve sarı kart hediye edildi. Öte yandan Bigadiç Belediyespor yönetimi ve futbolcuları da Halit'e isminin yazılı olduğu Bigadiç Belediyespor forması hediye ederek engelli genci mutlu ettiler.


16 yaşındaki Halit Tür, Bigadiç Belediyespor fanatiği olmasının yanında aynı zamanda hakem hayranı. Süper Lig'deki tüm hakemlerin isimlerini bilen ve sosyal medyada takip eden engelli genç, Bigadiç Belediyespor'un da hiçbir maçını kaçırmıyor.

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