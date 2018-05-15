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15 Mayıs 2018 15:14

Engelli gençler motosiklete bindi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki bir motosiklet grubu ilçedeki engellilere motosikletleriyle tur attırarak heyecanlı anlar yaşattılar.

Engelli gençler motosiklete bindi

15 Mayıs 2018 15:14


Ayvalık Belediyesi’ne ait 13 Nisan Atatürk Koruluğu önündeki trafiğe kapalı alanda gerçekleşen etkinlikte; derneğin üyesi engelliler sırayla motosikletlere binerek, o heyecanı yaşadılar.


Motosiklet Grubu üyelerinin motosikletlerinin arkasına kasklarını giyerek binen engellilerin coşkulu çığlıkları ise adeta etkinliğe damgasını vurdu. Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, off road ve motosiklet kulüplerinin düzenledikleri bu tür etkinliklere engellileri de dahil etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Normal şartlarda engellilerin motosiklete binmeleri biraz hayal gibi görünüyordu. Zaten yasal olarak da engellilerin motosiklet kullanımları biraz zor. İşte bugün derneğimizin engelli üyeleri Anadolu Kaplanları’nın jestiyle bu imkana kavuşup, bu heyecanı yaşamış oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Motosiklet Kulübü Derneği’nin Ayvalık temsilcilerinden Erman Uçar da, “Engelli kardeşlerimizle birlikte motosiklet kullanmak bizim için gerçekten son derece keyifliydi. Onların bu etkinlikle yaşadıkları büyük sevinç bizim için tarifi imkansız bir duyguydu. Keşke bu tür organizasyonlar sıklıkla düzenlense de onların yaşama sevinçlerine destek olabilsek.” diye konuştu.




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