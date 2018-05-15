Engelli gençlerin gösterileri büyük ilgi gördü

Kutlama programı, katılımcıların Burhaniye Belediyesi önünde toplanmasıyla başladı

Törenlere, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Necdet Uysal ve Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, ilçe de bulunan engelliler dernekleri ve özel eğitim kurumları öğrencileri ile engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye önünden hareket eden guruplar Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Cumhuriyet meydanındaki kutlama programı Atatürk Anıtına Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardan tarafından çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar yaptı. Gürsel Vardar konuşmasında, “Bugün ülkemizde engelliler toplumda daha fazla yer bulabilmekte, daha fazla olanağa ve hizmete sahiptirler. Biz engelliler öncelikle sahip olduğumuz haklarımıza sımsıkı sarılmalı, korumalıyız. Daha iyisi için de birlik beraberlik içinde yılmadan mücadelemizi sürdürmemiz sesimizi her alanda duyurmaya çalışmalıyız. İnsanımızın engellilere yönelik iyi niyeti, yardım severliği güzel duyguları; kişisel menfaat peşinde koşan kişi ve merdiven altı demek ve kuruluşlarca çoğu zaman suistimal edilmektedir. Öncelikle bugün burada bir arada olmamızı sağlayan başta kaymakamımıza, belediye başkanımıza milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizi gösterilere hazırlayan engelli okullarımızdaki idareci ve öğretmenlerimiz ile günlerce haftalarca yılmadan çalışmalarını sürdüren engelli kardeşlerimi yürekten kutluyorum” dedi. Kaymakamı Hüseyin Öner

de kutlama töreninde bir konuşma yaptı. Kaymakam Öner, “Değerli Davetliler; engelli olmak dünyanın, toplumumuzun, ülkemizin önemli gerçeğidir. Engellilere yapılan hizmetler sosyal hukuk devleti anlayışının bir gereğidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden, eşit bir şekilde yararlanması ve engellilere sağlanan haklarda önemli bir veri olarak kabul edilmektedir. Türkiye de engellilerin sorunlarının hukuk temelli güvenceye kavuşturulması yönünde ciddi atılımlar yapılmıştır. Biz Kaymakamlık olarak ilçemizde yaptığımız hizmet ve uygulamalarda, engelli vatandaşlarımızın kendilerine tanınan temel hak ve özgürlüklerden olabildiğince yararlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz” dedi. Belediye Başkanı Necdet Uysal da, “Burhaniye Engelleri Aşıyor” projesi kapsamında hazırlanan tesislerin Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesine tahsis ettiklerini söyledi. Uysal, Engelli gençlerin çok güzel gösteriler yaptıklarını belirterek, hepsini kutladığını söyledi. Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem’de, gösterilerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.