Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 12:55

Engelli gençlerin gösterileri büyük ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Engelli gençlerin gösterileri büyük ilgi gördü

15 Mayıs 2018 12:55

Kutlama programı, katılımcıların Burhaniye Belediyesi önünde toplanmasıyla başladı


Törenlere, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Necdet Uysal ve Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, ilçe de bulunan engelliler dernekleri ve özel eğitim kurumları öğrencileri ile engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Belediye önünden hareket eden guruplar Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Cumhuriyet meydanındaki kutlama programı Atatürk Anıtına Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardan tarafından çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar yaptı. Gürsel Vardar konuşmasında, “Bugün ülkemizde engelliler toplumda daha fazla yer bulabilmekte, daha fazla olanağa ve hizmete sahiptirler. Biz engelliler öncelikle sahip olduğumuz haklarımıza sımsıkı sarılmalı, korumalıyız. Daha iyisi için de birlik beraberlik içinde yılmadan mücadelemizi sürdürmemiz sesimizi her alanda duyurmaya çalışmalıyız. İnsanımızın engellilere yönelik iyi niyeti, yardım severliği güzel duyguları; kişisel menfaat peşinde koşan kişi ve merdiven altı demek ve kuruluşlarca çoğu zaman suistimal edilmektedir. Öncelikle bugün burada bir arada olmamızı sağlayan başta kaymakamımıza, belediye başkanımıza milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizi gösterilere hazırlayan engelli okullarımızdaki idareci ve öğretmenlerimiz ile günlerce haftalarca yılmadan çalışmalarını sürdüren engelli kardeşlerimi yürekten kutluyorum” dedi. Kaymakamı Hüseyin Öner


de kutlama töreninde bir konuşma yaptı. Kaymakam Öner, “Değerli Davetliler; engelli olmak dünyanın, toplumumuzun, ülkemizin önemli gerçeğidir. Engellilere yapılan hizmetler sosyal hukuk devleti anlayışının bir gereğidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden, eşit bir şekilde yararlanması ve engellilere sağlanan haklarda önemli bir veri olarak kabul edilmektedir. Türkiye de engellilerin sorunlarının hukuk temelli güvenceye kavuşturulması yönünde ciddi atılımlar yapılmıştır. Biz Kaymakamlık olarak ilçemizde yaptığımız hizmet ve uygulamalarda, engelli vatandaşlarımızın kendilerine tanınan temel hak ve özgürlüklerden olabildiğince yararlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz” dedi. Belediye Başkanı Necdet Uysal da, “Burhaniye Engelleri Aşıyor” projesi kapsamında hazırlanan tesislerin Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesine tahsis ettiklerini söyledi. Uysal, Engelli gençlerin çok güzel gösteriler yaptıklarını belirterek, hepsini kutladığını söyledi. Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem’de, gösterilerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç