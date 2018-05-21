Engelli Okçulardan büyük başarı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ETNO Spor 2018’de Geleneksel Türk Okçuluğu Engelliler Yaya Bölümü birincisi engelli sporcu Turgay Arslan ve Ümraniye 2. Geleneksel Okçuluk Yarışmasında 3. olan engelli sporcu Özhan Yörük’ü makamında kabul ederek tebrik etti.

Altıeylül Belediyesi Atlı Okçuluk ve Savaş Sporları Derneği kursiyerlerinden engelli Turgay Arslan İstanbul Yenikapı 2018 ETNO Spor Festivali’nde Engelli Yaya Atlı Okçuluk’ta birinci olurken Engelli Özhan Yörük ise Ümraniye Belediyesi tarafından 2. si düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda 3. olmuştu. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Avcı, “Bizim göğsümüzü kabartan kardeşimizi tebrik ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi, engel yürekte ve beyinde olmadığı sürece inandığınızda, çabaladığınızda başarı geliyor. Geleneksel Türk Sporlarımıza biz de belediye olarak destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Kurs eğitmeni ve Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Spor Kulüp Başkanı Enis Yurdakök Başkan Hasan Avcı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Hasan Avcı, derece alan sporcuları tebrik ederek ödüllendirdi.