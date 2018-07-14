Engelli rekortmen dalgıç Esmeray bu kez 15 Temmuz şehitleri için daldı

35 yaşındaki bedensel engelli dünya rekortmeni Cem Esmeray, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 250 şehit anısına gerçekleştirdiği dalışa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’de sponsor oldu.

Ayvalık’ın Badavut mevki Karakol Dağı eteklerindeki kayalık bölgenin açıklarında gerçekleşen anı dalışında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 3 dalgıcın da yardımıyla Engelli dalgıç Esmeray, ’15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’ yazılı bir pankart açtı.

"15 Temmuz’u unutmayacağımızı ifade etmeye çalıştık"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın da katkılarıyla bedensel engelli dünya rekortmeni Esmeray, bu dalışı darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına gerçekleştirdiğini ifade ederek, 15 Temmuz şehit ailelerinin acısını paylaştığını belirtti. Esmeray yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin destekleriyle gerçekleştirdiğim bu dalışta, yaklaşık 15 metreye dalarak 15 Temmuz’u unutmayacağımızı ifade etmeye çalıştık. Vatanı ve milleti için kanlarını ve canlarını esirgemeyen 15 Temmuz olaylarında şehit olan 250 vatandaşımızın ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Vatanımızın ve milletimizin bir daha başına böylesi olayların gelmemesini diliyorum” dedi.

"41 metreye inmek için hazırlanıyorum"

Önümüzdeki aylarda Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanlık rekor denemesi adını verdiği dalışta ise 41 metreye inmek için hazırlıklarını da sürdürdüğünü söyleyen Esmeray, bu konuda Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da destek isteyeceğini söyledi. Esmeray, 15 Temmuz dalışı için kendisine destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz’e teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Engelli rekortmen Cem Esmeray’a destek veren Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği dalgıçlarından Sedat Erol da, “Böylesi anlamlı bir günde, geleceğin tekrar tekrar kurtarıldığı bir günde, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin hainlere karşı zafer kazandığı bir günde bu özel günü anmak için suya dalmak benim çok özel bir duygu. Allah bir daha bu ülkeye bir Kurtuluşa Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylar nasip etmesin” diye konuştu.