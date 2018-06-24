Engelli vatandaşlar oy kullanırken zor anlar yaşadılar

Bu kapsamda, Ayvalık’ta Gazi Ortaokulu ile Cumhuriyet İlkokulu’na oy kullanmak için gelen tekerlekli sandalyeli bir vatandaşlar, merdivenler nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı.

Oyunu Gazi Ortaokulu’nda kullanan tekerlekli sandalyeli engelli Hayati Taşçı, okul binasının bariyersiz merdivenlerinden çıkamayınca, oy kullanmak için orada bulunan vatandaşlar ve polis memurlarının yardımıyla bu mimari engeli aştı. Kollarını da kullanamadığı için Hayati Taşçı’ya beraberinde bulunan annesi Zekiye Taşçı oy kabinine girerek yardımcı oldu.

Ayvalık’ta aynı durum Cumhuriyet İlkokulu’nda da yaşandı. Oy kullanmak için okula mahkumu olduğu akülü sandalyesi ile gelen Mustafa Oynar’ın oyunu okulun 2. katında kullanacağı bildirildi.

Okul bahçesindeki engelli rampasından zemin kata kendi imkanlarıyla çıkan Mustafa Oynar, okul binasında asansör bulunmadığı için 2. kata vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Vatandaşların yaklaşık 100 kilogram olan akülü sandalyenin yanı sıra üzerindeki yaklaşık 80 kilogram civarında olduğu öğrenilen engelli seçmen Mustafa Oynar’ı okulun 2. Katındaki 1129 nolu sandıkta oyunu kullanması için merdivenleri çıkartırken, son derece zor anlar yaşadıkları gözlendi.

Engelli seçmen Mustafa Oynar, vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemini yapabilmek için kendisine yardımcı olan vatandaşların çok zor anlar yaşadıklarını belirterek, kendilerine defalarca teşekkür etti.

Oynar, engelli vatandaşların asansörsüz binaların 2. katında oy kullanmalarının önüne geçilmesini ve engellilerin daha rahat koşullarda oy kullanabilmelerinin sağlanmasını isteyerek, “Duyarlı vatandaşların yardımlarıyla Cumhuriyet İlkokulu’nun ikinci katına büyük bir güçlükle çıkarılabildim. Beni 2. kata çıkarmaya çalışan insanlar çok zorlandı. Daha önce yine bu okulda alt katta oy kullanmıştım. Şimdi ise ikamet ettiğim Sakar Mahallesi’nin sandıklarını 2. kata konuşlandırmışlar. Sandık komisyonu da alt kata inip bir tutanakla bir polis memuru nezaretinde bana oyumu kullandıramadı. İnşallah bundan sonraki seçimlerde ne ben ne de benim gibi engelli kader arkadaşlarım oy kullanmak için bu tür bir zorluğu yaşamak zorunda kalmazlar” dedi.

Engelli seçmene yardımcı olmaya çalışan İsmail Aydoğan, vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışan bu tür engelli arkadaşlarımızı bizler seve seve 2. katlara çıkarırız ama günümüzde de engellilere bu çileyi reva gören zihniyeti kınıyorum” ifadelerini kullandı.