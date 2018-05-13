Engelliler asker olmanın heyecanını yaşadı

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen yat turunda bir günlük askerlik yapacak olan zihinsel engelli gençler Cenk Kınık ile Mehmet Belli’nin asker kınasında anneleri duygusal anlar yaşarken, engelli gençlerin coşkusu ise görülmeye değerdi. Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ve dernek yöneticileri tarafından asker adayı gençlerin kınalarının yakıldığı yat turundan bir gün sonra ise engelli Mehmetçik adayları Balıkesir’de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’na teslim edildi. Cenk Kınık ile Mehmet Belli, bir günlük askerlik görevini en iyi şekilde yapmalarının ardından Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen törenle kendileri gibi engelli 300 kadar kader arkadaşlarıyla birlikte teskerelerine kavuştular.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş yaptığı açıklamada, “Türk milleti doğuştan askerdir. Asker doğar asker ölür. Keşke engelli arkadaşlarımız da sağlıklı olup, bu ulvi görevi tam anlamıyla yapabilselerdi. Ama TSK’mızın engelli gençlerimiz için sıklıkla yapmış olduğu bu tür organizasyonlarla çok şükür ki bizim gençlerimiz de bu ulvi heyecanı 1 günlüğüne de yaşayabiliyor. Bu konuda tüm TSK üst düzeyi yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.