Engellilerden el işleri sergisi

Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen sergide özel çocukların özel eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Balıkesir’de bulunan engelli derneklerinin katılımıyla gerçekleşen ve farkındalık oluşturan sergide engellilerin birbirinden güzel çalışmaları büyük beğeni topladı. Sergi de ayrıca engelli dernekleri başkanlarına katılımcı belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz yaptığı konuşmada “Özel vatandaşlarımızın iç dünyalarındaki yaşantıların dışa vurumu olan eserlerinin sergilenerek seslerini duyurmak ve bu vesileyle toplumsal farkındalığı arttırmak adına düzenlenen sergiye ilgi büyük oldu. Özel vatandaşlarımızın ailelerinin yalnız olmadıklarını da hissettirdik. Unutulmasın ki her birey bir engelli adayıdır” dedi.

Sergiye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özen, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Soner Korkmaz, dernek başkanları, engelliler ve aileleri, eğitimciler ve öğrenci velileri katıldı.