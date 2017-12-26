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26 Aralık 2017 09:30

Engellilere ücretsiz diş tedavisi

Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi ile Deva Diş Polikliniği arasında protokol imzalandı.

Engellilere ücretsiz diş tedavisi

26 Aralık 2017 09:30

İmzalanan protokole göre; her ay bir engelli vatandaşın diş tedavisi ücretsiz olarak yapılırken, diğer engeliler ise yüzde 20 indirimden faydalanacak.


Türkiye Sakatlar Derneği ile Deva Diş Polikliniği arasında imzalanan protokol engellilerin yüzünü güldürdü. Dernek Başkanı Zeki Uslu, imzalanan protokol gereği, dernek üyesi olan ve kimliğini gösteren engellilerin diş tedavisinde yüzde 20 indirimden faydalanacağını söyledi. Ayrıca her ay bir engellinin diş tedavisinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Deva Diş Polikliniği Sorumlu Müdürü Fatih Kafaoğlu ise imzalanan protokolü


hayırlı olmasını temenni etti. Kafaoğlu, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay bir engeli vatandaşımızın tedavi masrafını ücretsiz olarak karşılayacağız. Kurum olarak engellilerimizi önemsiyoruz. Tedavi merkezimizin ilk inşaatı zamanında binamızı engellilere uygun halde tasarladık. Poliklinik girişinde engelli rampamız mevcut. Ayrıca yerimizde engelli tuvaleti ve engelli polikliniği bulunuyor" dedi.




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