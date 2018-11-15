Engellilerin sinema keyfi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi bünyesindeki 27 engelli ‘Yol Arkadaşım 2' filmini dernek üyeleriyle birlikte izledi.

Paragon AVM'deki sinema salonunda gerçekleşen gösterime katılan engelli dernek üyesi engelliler, çekimleri Ayvalık'ta gerçekleşen ve başrollerini Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'ın paylaştıkları komedi türündeki Yol Arkadaşım filminin devam halkasını izledi. Sinema filmini izlemelerinin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, dernek üyesi engellileri motive etmek için gerçekleştirdikleri etkinlikte herkesin son derece keyifli anlar yaşamasında duyduğu memnuniyeti ifade ederek, benzeri çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.