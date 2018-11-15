İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engellilerin sinema keyfi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi bünyesindeki 27 engelli ‘Yol Arkadaşım 2’ filmini dernek üyeleriyle birlikte izledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi bünyesindeki 27 engelli ‘Yol Arkadaşım 2' filmini dernek üyeleriyle birlikte izledi.


Paragon AVM'deki sinema salonunda gerçekleşen gösterime katılan engelli dernek üyesi engelliler, çekimleri Ayvalık'ta gerçekleşen ve başrollerini Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'ın paylaştıkları komedi türündeki Yol Arkadaşım filminin devam halkasını izledi. Sinema filmini izlemelerinin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, dernek üyesi engellileri motive etmek için gerçekleştirdikleri etkinlikte herkesin son derece keyifli anlar yaşamasında duyduğu memnuniyeti ifade ederek, benzeri çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.