Engellilik farkındalığına engelli desteği

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Malik Çakıroğlu’nun öncülüğünde, Müdür Yardımcısı Canan Ulusoy ve okulun memurelerinden Zehra Taşbilek tarafından organize edilen söyleşide; Türkiye genelinde ses getiren etkinliklere imza atmasıyla tanınan Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu’nun Görme Engelli Koordinatörü ve Medya Ayvalık Gazetesi’nin muhabiri Namık Tuncel ile ilçenin tanınmış gazetecilerinden ortopedik engelli Suat Salgın konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşiden çok salonu dolduran öğrencilerle sohbet havasında gerçekleşen etkinlikte konuşan Namık Tuncel görme engelli bir birey olarak güncel hayatta yaşadıkları sorunları çarpıcı örneklemelerle anlattı.

Öğrencilere tek kol ile ceket giymeyi, tek el ile ekmek kesip, ekmeğe margarin sürmeyi, gözleri kapalı halde patates soymayı ve tek elle duvara çivi çaktırmayı deneten Namık Tuncel, daha sonra öğrencilerden engelliliğin zorluklarına ait görüşlerini aldı.

“Engellilere fırsat verilmeli”

Etkinlikte konuşan Gazeteci Suat Salgın ise; engelli bireye; ’Özürlü’, ’Sakat’, ’Topal’, ’Kör’, ’Deli’, ’Sağır’ gibi nitelendirmelerin yaralayıcı olduğunu vurguladı.

Toplumun engellilere acımak yerine, onlara fırsat vermesi gerektiğinin altını çizen Salgın, Türkiye genelinde yaklaşık 15 milyon engelli bireyin sadece 3 milyonun iş hayatında bulunduğunu ancak 12 milyon engellinin ise işsiz olduğunu savundu.

Toplumun engellilere bakış açısının değişmesi için engelli farkındalıklarına ait çalışmaların artarak sürmesi gerektiğine işaret eden Salgın, engelli bireylerin de özgüvenlerini yitirmeden inatla hayata sıkı sıkıya bağlanması gerektiğini söyledi.